Hier, au ministère de la Culture, Françoise Nyssen a donné une conférence de presse pour annoncer le projet du gouvernement en matière d’audiovisuel public.

Face aux patrons de France Télévisions, de Radio France, d'Arte, de France Médias Monde, de l’INA et de TV5 Monde, Françoise Nyssen a confié qu’elle était fière d’entrainer « l’équipe de France de l’audiovisuel ». Seulement voilà : même le très méfiant et le très verrouillé Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, accepte de répondre aux questions des journalistes. Pas la Ministre de la Culture. Dommage, L’Instant M avait une foule de questions. Nous les posons donc à Frédérique Dumas, députée LREM et coordinatrice du groupe de travail sur la réforme de l'audiovisuel public.