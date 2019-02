Enquête Alexia Daval, le viol du 36, le procès Baupin ... L'Instant M vous propose un tour d'horizon de l'actualité avec Titiou Lecoq, qui s'intéresse aux petites phrases comme aux grandes affaires.

Deux procès, une instruction en cours et l’envie de feuilleter plus largement l’actualité avec mon invitée. Cette semaine, Denis Baupin poursuit en diffamation les femmes qui, dans les médias, ont raconté le harcèlement dont il était l’auteur. La semaine dernière, deux policiers du 36 quai des Orfèvres ont été condamnés pour viol en réunion au terme d’audience ultra-médiatisées. Bientôt, le jugement de l’affaire qui, un an durant, a tenu la France en haleine, Jonathann Daval. Il a tué sa femme. Autant d’ondes de choc médiatiques qui posent et reposent sans cesse la question du regard que portent les journalistes et des mots qu’ils emploient pour qualifier les faits, les victimes et leurs auteurs. Avec, en filigrane, cette question qui hante les débats télé et les magazines, avant le tribunal, le vrai, y a-t-il un tribunal populaire, virale et médiatique ? Féministes, expliquez-vous.

