Elle n'est pas chef, mais ses émissions de cuisine ne se démodent pas : Julie Andrieu parcourt la France en faisant de la nourriture une clé d'entrée pour la culture, et s'amuse désormais à préparer des festins d'antan pour la télévision.

Après 20 ans de télévision, elle a gagné, le petit écran a changé et en réalité c'est toute une société qui a changé.

Julie Andrieu voulait bien manger sans que la cuisine soit une corvée rébarbative pesant trop lourde sur les épaules des femmes ni même un métier d'excellence réservé aux hommes.

Elle voulait que notre assiette soit l'affaire de tous : facile, pas chère et surtout marrante, bingo c'est le cas ; elle voulait le raconter à la télé, bingo à nouveau ! La bonne cuisine a envahi les programmes mais son approche à elle s'avère un peu différente. Au départ, elle était très pratique, pragmatique, quotidienne et de plus en sociale et culturelle. Elle a voyagé dans le monde entier, en France et désormais voyage dans le temps. C'est fou ce que la télévision peut montrer et raconter autour d'une assiette :

"Fourchette et sac à dos", sur France 5 ; "Les Carnets de Julie", sur France 3 et maintenant "le Festin de Julie" avec un premier numéro dans lequel il s'agissait d'une reconstitution d'un dîner royal au château de Chambord. Cette fois la Riviera, trois magnifiques demeures en concurrence pour organiser ce nouveau festin, de la promenade des anglais au cap d'Antibes, c'est la belle époque et c'est la côté d'Azur dans toute sa splendeur.

Se replonger dans les saveurs d’une époque, c'est se replonger dans l'histoire du goût, se replonger dans l'histoire de l’agriculture, dans l'histoire des pratiques culinaires qui ont énormément changé !