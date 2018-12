Marie-Christine Alaoui vient d'aligner 213 victoires dans “Tout le monde veut prendre sa place”, le jeu des midis de France 2. Un record mondial.

On a cru que la télé-réalité allait faire surgir la vie telle qu’elle dans un studio de télévision. Car le petit écran cherche cela depuis sa création. Il en a beaucoup été question dans les émissions politiques : donner voix et donner corps à des Français sur des plateaux, mais cela est rarement probant. Et si le format cathodique qui, depuis la naissance de l’ORTF, a mis en lumière le plus de nos concitoyens était le jeu télévisé, en toute humilité ? L’occasion de faire connaissance avec des jeunes des vieux, des gens de toutes les origines, de tous les métiers réunis pour jouer. Ce matin, je tends mon micro à une femme qui, un jour, s’est inscrite aux sélections de « Tout le monde veut prendre sa place », le jeu du midi sur France 2. Et puis voilà, elle y aura remporté en tout 213 victoires. Battant ainsi le record du monde de longévité dans un jeu télévisé.