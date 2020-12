L'enquête fleuve de "Society", coup éditorial de l'été avec 400 000 exemplaires vendus, devient un livre.

Avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès, entrepreneur catho, la cinquantaine fringante, empoisonne et massacre un à un chaque membre de sa famille nombreuse. Puis disparaît à jamais. Porte ouverte à tous les fantasmes et, se faisant, à toutes les dérives médiatiques. Pour preuve, le naufrage collectif des radios, télés et journaux convaincus en octobre 2019 que la police avait bien retrouvé le quintuple meurtrier. Les journalistes emportés par leur fascination, prenant leur désir pour le réel. La leçon fut cinglante. Pour autant, l’appétit ne s’est point tari. L’été dernier, le quinzomadaire « Society » publie l’enquête que 4 de ses plumes mitonnent depuis des mois. Succès foudroyant en kiosque. Le journal en tire un livre et bientôt beaucoup plus. Ils vont nous le raconter. Mais comment continuer à traiter cette affaire sans tomber du côté obscur de la force ?