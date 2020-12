A la mort de leur idole, les fans de Johnny décident de se retrouver chaque mois à l'église de la Madeleine pour communier ensemble. Le documentariste Simon Depardon les a suivi lors de ces messes pas tout à fait comme les autres, et signe un portrait bouleversant.

Ce matin, il sera question du christ et de la foi à la faveur de deux actualités médiatiques qui, par hasard, se sont croisées. D’abord, vous entendrez la directrice de la revue Témoignage Chrétien réclamer que, partout dans le monde, on abolisse le blasphème. Une croyante qui veut pouvoir rire de Dieu.

Ensuite, micro à Simon Depardon, réalisateur talentueux, qui vient de passer des semaines et des semaines dans une Eglise de Paris. Là, les fans de Johnny Hallyday viennent s’unir dans le chant et la prière. Leçon de ferveur et de fraternité. Le rock'n’roll en la maison de Dieu.