« Yémen : les enfants et la guerre » de Khadija Al Salami, sera diffusé jeudi soir sur France 2 dans « Envoyé spécial ».

Le rapport de l’ONU est accablant. Le Yémen connait la pire crise humanitaire au monde. Frappé sans cesse par les bombardements depuis 3 ans, le peuple yéménite est pris entre deux morts. Celle qui vient du ciel et celle qui vient du sol. Le feu ou la faim. Dans ce drame, naissent et grandissent des millions d’enfants. Ceux qui mangent à leur faim vivent dans la peur. Cette peur, mon invitée a décidé de la leur faire raconter. Elle les a filmés. Ou plutôt, elle leur a demandé d’en faire un film. De dire la guerre à leur manière. De parler et de faire parler. Ahmed, 11 ans, Rina, 8 ans et Youssef, 9 ans, vont vous montrer à hauteur de petites filles et de petits garçons non pas ce qu’est un conflit armé, mais ce que ça fait de le subir, au jour le jour. Un document bouleversant mis en scène par une cinéaste yéménite dont l’enfance, aussi, a été brisée, ce qu’elle cherche sans doute à réparer.