Le journaliste et animateur de "Questions pour un champion" propose sa revue de presse chaque matin sur la plateforme de streaming vidéo. Et sensibilise, avec succès, les 15-30 ans à l'importance de la presse papier.

Samuel Etienne, la nuit à la rédaction de France Info, au réveil à l’antenne de la matinale, dans la foulée sur Twitch pour une revue de presse, un nouveau média qui permet de se filmer de chez soi et d’être diffusé en direct sur Internet, l’après-midi sur France 3 pour animer « Questions pour un champion ». Ce n’est pas la névrose de ce garçon monté sur ressorts qui nous intéresse ce matin, ni ses secrets forme et santé (mais comment faites-vous pour tenir, monsieur Etienne ?), mais sa capacité à parler à des publics aussi différents, de sujets aussi divergents, dans des formats et sur des médias qu’on disait au mieux incompatibles, au pire irréconciliables.