A l'occasion de la journée spéciale #ToutesFéministes, Sonia Devillers reçoit Katell Pouliquen, directrice de la rédaction de Marie-Claire, et la mannequin Odile Gautreau.

La presse féminine est-elle féministes ? © Getty / Jean-Marc ZAORSKI

8 mars, 8 personnalités en couv en de Marie-Claire. 8 femmes dont le corps est un message face aux standards de la représentation féminine. Handicap, âge, couleur de peau, formes, poids, tout y passe. En filigrane, l’omniprésence et l’omnipotence de l’image dans la vie des femmes, cernées, bombardées, par l’industrie publicitaire et la presse spécialisée qui, de toute façon, ne s’éloigneront jamais trop l’une de l’autre, tant elles sont liées par un même marché. Avocate, actrice, écrivaine exposées par Marie-Claire… "L’Instant M" a choisi de recevoir, dans cette brillante liste, celle des 8 qui est mannequin, afin d’interroger le cœur de la matrice. Comment fabrique-t-on les normes et les diktats qui gouvernent le corps des femmes ?