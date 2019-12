La série "Platane" est de retour pour une troisième saison. Eric Judor y retrouve son double fictif, qui se confronte désormais au monde de la publicité.

Eric Judor en novembre 2018 © Getty / Pascal Le Segretain

Il y a déjà eu deux saisons de la série « Platane » sur Canal+. C’est la troisième. Métaphore botanique, oblige, elle sera number « Tree » comme l’arbre. Pour le reste, il n’est pas question ici de jardinage, mais d’humour. Eric Judor, c’était le Eric de Eric et Ramzi. Aujourd’hui, il est, en son nom, réalisateur-laboureur. Il travaille au corps sa terre pour faire pousseur des vannes tout en s’interrogeant sur le rire, sur ses formes et sur ses limites, c’est-à-dire sur l’époque. Platane est une gageure. Comment faire une série drôle en enchaînant les blagues pourries, les dialogues tirés par les cheveux et de situations hyper crétines ? Comment faire une série drôle sur un humoriste qui ne l’est plus ? "Platane", état des lieux du comique. Miroir tendu aux enfants de la télé, nés à l’écran et à la vanne dans les années 90.