L'humoriste a suivi les derniers mois de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer. "Mon vieux" est à voir ce soir sur LCP.

Elie Semoun, humoriste à succès, s’est autorisé plus qu’une sortie médiatique, après le premier confinement. Il a poussé un coup de gueule, s’expliquant même avec le ministre de la Santé, en direct et en prime time sur France 2. Non seulement les Ehpad manquaient de tout, mais l’interdiction des visites ont fait des ravages auprès des résidents. « Ça a tué mon père ». Des mots très forts, des mots qui claquent de douleur et de colère. Ainsi Paul Semoun, 87 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer, s’en est-il allé loin de ses enfants. Aujourd’hui, Elie Semoun signe un documentaire sur "son vieux" qu’il aimait tant. On s’attendait à un film triste et révolté. On a vu un film pudique et élégant où la maladie se mêle aux souvenirs. De ceux que ça ne rend pas toujours heureux de voir ressurgir.