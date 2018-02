Le célèbre animateur de "C'est pas sorcier !" revient avec « Le Monde de Jamy » lundi 12 février sur France 3

Un prénom, des lunettes, le klaxon du camion et deux générations d’enfants devenus grands qui tombent en pamoison. Ils ont grandi avec « C’est pas sorcier ». Ils ont posé 1001 questions à Jamy qui les a accompagnés avant que Google et Youtube ne prennent sa place. Est-ce pour cela, d’ailleurs, que les émissions de sciences sont si rares à la télévision ?

Les brèves de l'Instant M

Un mot pour vous dire que Mennel, première candidate portant le foulard de « The Voice » en France a choisi, cette nuit, d’abandonner et l’a fait savoir dans une vidéo. Après sa magnifique prestation de samedi, d’anciens tweets de la jeune femme ont été exhumés, propos foireux et douteux sur le terrorisme. En 24 heures, la polémique a éclaté et n’a cessé d’enfler. TF1 et la maison de production se sont retrouvées sous pression. Ce matin, tout le monde s’en sort par le haut avec des messages d’apaisement. Reste à effacer au montage les prestations de Mennel déjà enregistrées dans la suite du programme.

Jeu concours Ina "L'Instant Madeleine"

Tous les vendredis, les auditeurs sont invités à participer à un jeu-concours en partenariat avec l'INA. Reconnaissez à l'antenne une voix historique de la radio ou de la télévision, le nom d'un programme, d'un animateur ou de son invité, et tentez de gagner un cadeau. Alors, tentez votre chance ! Pour cela, écrivez-nous ici, le premier arrivé a gagné !