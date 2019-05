Le procès des époux Balkany va durer un mois. Le site "Les Jours" a choisi de raconter leur saga en plusieurs épisodes.

Le procès des époux Balkany va durer un mois. Il commence lundi. A la défense, maître Dupont-Moretti. Ça va remuer. Le maire de Levallois-Perret et sa femme sont poursuivis pour « blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d’intérêts et déclaration incomplète ou mensongère de situation patrimoniale ».

Isabelle et Patrick Balkany, un couple inséparable en politique et dans la vie. Leur longévité électorale dans les Hauts-de-Seine et leur enrichissement personnel ne peut se raconter sans une plongée dans l’histoire de la droite francilienne, elle-même indissociable d’une saga immobilière. Conquérir et construire. Mon premier demande de l’argent. Mon second en brasse énormément.

