L’enfer sur Terre. Le Venezuela où la mort, la maladie, la famine et le racket rôdent à chaque coin de rue.

Capture écran de Vénézuela, la poudrière de Sebastian Perez Pezzani et Didier Barral © Capa - 13e rue

Une population privée de tout : eau, nourriture, médicaments. Des gangs et des mafias qui prolifèrent. Mais surtout, surtout, et ce sera le fil rouge du reportage dont on vous parle ce matin : le pays le plus corrompu du monde. Où chaque émissaire de l’État en civil, chaque milicien, chaque flic, chaque garde bolivarien représente une menace pour les citoyens. Et pour les journalistes aussi. Le gouvernement de Nicolas Maduro, n’en veut pas.

Sebastian Perez Pezzani et Didier Barral travaillent tous deux pour l’agence Capa. Le Caméléon, c’est eux. En immersion dans les zones du monde les plus dangereuses, ça donne cette série diffusée sur la chaîne 13ème rue. Prochain épisode « Venezuela : la poudrière » diffusé mardi 13 mars à 22h30 sur 13e rue.

Les brèves de l'Instant M

Ça y est, le groupe TF1 et Orange se sont mis d’accord, de façon à ce que chacun sorte la tête haute et puisse dire dans tout Paris : "c’est moi qui ai gagné". Orange va donc continuer à distribuer les chaînes de TF1 à ses abonnés. Pour faire simple, Orange a gagné car Orange ne rémunérera pas ces chaînes par ailleurs gratuites. TF1 a gagné parce qu’il récupère quand même de l’argent, et ce, contre de nouvelles fonctionnalités réservées aux abonnés Orange : des avant-premières, des replays allongés, des diffusions en ultra-haute définition pour les grande événements sportifs et des services à la demande pour les enfants. De son côté, Canal+ qui a coupé les chaînes TF1 ne bouge pas. Sauf ce soir, pour les Enfoirés, concert caritatif au bénéfice des Restos du Cœur.

La presse maintenant. Deux journaux, un nouveau patron. Pierre Louette arrive de chez Orange pour diriger Les Echos et Le Parisien, tous deux propriétés du groupe LVMH. Louette remplace Francis Morel qui prend sa retraite.

Jeu concours Ina "L'Instant Madeleine"

