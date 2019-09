Le Journal du Dimanche a lancé une newsletter quotidienne "Le Journal de demain". Regardons à quoi est voué, à l’avenir, ce titre fait de coups, d’exclus et de scoops. On en parle avec notre invité Hervé Gattegno, directeur du JDD.

On est lundi et on s’est dit que le lundi était un bon jour pour parler du "Journal du Dimanche".

D’abord parce que cet hebdomadaire a lancé une newsletter quotidienne intitulée « Le journal de demain ». Or, le lendemain du dimanche, c’est le lundi.

Regardons aussi le journal de la veille, celui paru hier, et ceux des dimanches précédents. Car, le JDD a aussi la particularité d’irriter et d’agacer. Sarkozy, Tapis, Benalla… autant de cas sur lesquels le traitement du JDD a suscité la critique. Quant à l’affaire du financement libyen de la campagne présidentielle, le JDD ne cesse de démolir l’enquête de Médiapart qui, de son côté, ne cesse de démolir les arguments du JDD. Alors, le Journal du dimanche, bilan et perspective !