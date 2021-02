"Top Chef" est de retour ce soir sur M6 pour une douzième saison. La cheffe triplement étoilée Hélène Darroze, jurée de l'émission depuis 2015, est ce matin l'invitée de "L'Instant M".

Hélène Darroze en juin 2018 © Getty / Foc Kan

Du beau, du bon, du Top Chef. Le concours culinaire qui a détrôné tous les autres est de retour sur M6 dans un contexte inédit après 11 ans d’émissions : des chefs – candidats, jurés et invités - dont tous les restaurants ont fermé, des téléspectateurs qui n’ont jamais autant cuisiné, des programmes culinaires qui n’ont jamais autant été regardés. Mon invité est l’une des grandes prêtresses de la compétition. Et le seul être humain à avoir fait mieux que le personnage de Disney dont elle fut le modèle et mieux que la poupée Barbie à son effigie. Hélène Darroze vient de décrocher la 3ème étoile tant convoitée.