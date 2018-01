Selon Duty to Warn, un collectif de psychiatres américains, Donald Trump est un «malade mental». Plusieurs grands titres de la presse américaine n'hésitent plus à titrer sur sa folie. Le doc "Trump est-il (vraiment) fou ?" de Victor Robert sera diffusé sur C8 à 21h lundi 15 janvier.

« Trump est-il fou ? », une enquête documentaire à voir sur C8. On a d’abord pensé – avec force ennui - à ces marottes de journalistes qui se bouchent le nez face à l’élu populiste. A cet anti-trumpisme primaire qui use des mêmes raccourcis et des mêmes séquences virales que Donald Trump lui-même. Mais là, patatras, sortie américaine du livre « Fire and Fury ». Révélations effarantes sur les réactions de l’homme le plus puissant du monde. Le débat sur l’état mental du président américain fait réellement rage dans tous les médias. Sa première visite médicale officielle est prévue vendredi. Hier, communiqué de la Maison Blanche pour préciser qu’elle ne comportera pas d’examen psychiatrique. De son côté, Trump tweetait furibard ce week-end : « je pense qu’on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie et de génie très stable, en plus » !!

Victor Robert produit, incarne et commente une série de documentaires à voir cette saison sur C8

Le premier, « Trump est-il vraiment fou ? », sera diffusé lundi soir. Pile dans le mille de l’actualité. Avec toutes les réserves et les questions qu’un journaliste peut se poser : cette « folie » n’est-elle pas le fruit d’une co-constructuion médiatique de la part de Trump et de la presse ?

