Le 29 juin prochain, le Journal Télévisé français fêtera ses 70 ans d'existence.

Il faudra attendre 1957 pour que le journal de 20 heures soit à 20 heures. Et il n’est déjà plus le journal télévisé des débuts, car à sa naissance en juin 1949, l’information à la télévision est un tout en images. A la manœuvre, Pierre Sabbagh, l’inventeur. Et sa cohorte : Pierre Tchernia, Claude Darget, Pierre Dumayet, Georges de Caunes. Les pionniers, belles plumes, grandes gueules. Pour les 70 ans du JT, un documentaire retrace cette épopée de mecs, la clope et la pipe au bec. Histoire d’hommes et de journalistes qui portaient haut l’événement, imposant leur familiarité et leur impertinence. Semant les graines d’un audiovisuel public en butte avec le pouvoir politique. Ça arrivera longtemps après, en 1968.