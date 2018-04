Lancée en 1992, l'émission culte de Canal+ fête son quart de siècle ! Et pour l'occasion, la chaîne consacre une soirée spéciale à la présipauté.

Jules-Edouard Moustic en 2018 © AFP / JOEL SAGET

25 années de Groland : qui inviter sur France Inter ? Le président Salengro, ça va de soi, pour célébrer ce quart de siècle totalement délirant et imbibé. Seulement voilà : à force de le dire « ivre mort », il est mort pour de vrai, il y a dix jours. Ca a rendu tout le monde triste, très triste. Même ceux qui ne regardaient pas, ou plus, Groland sur Canal+. Parce que, voyez-vous, ce personnage de fiction était sorti de la télé pour se promener dans la vie, y trimballer sa silhouette dégingandée et les valeurs proprement immorales, voire scandaleuses de son micro-état. En fait, c’est même toute l’histoire de cette émission qui a été, partout en France, à la rencontre des gens, et de préférence là où les médias ne vont pas.

Mais Moustic ce n'est pas que de la télé, c'est aussi de la radio ! Retrouvez ici sa webradio musicale I have a dream.

Les brèves de L'Instant M