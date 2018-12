Les cinéastes Pascale Ferran, Cédric Klapish et Laurent Cantet ont fondé le site VoD “LaCinetek”, consacré aux grands films du XXe siècle.

« Le Guépard » (Alain Delon, Claudia Cardinale), « La Chatte sur un toit brûlant » (Paul Newman beau à mourir), les Chabrol, les Godard, l’intégral de "Shoah" de Claude Lanzmann, des Scorsese à gogo, « Point Break » les surfeurs braqueurs de Kathryn Bigelow et puis ce film que nous devrions tous voir et revoir cette semaine « Mr Smith au Sénat » de Franck Capra. C’est l’histoire d’un naïf qui se retrouve au Parlement face à des politiciens aguerris et corrompus. C’est l’histoire de « L’homme de la rue » américain qui se demande comment les élus le représentent. Ce chef d’œuvre qui dit tant de ce que nous vivons en ce moment, vous le trouverez sur LaCinetek. Une plate-forme bourrée de films incroyables que vous recommandent non pas des algorithmes mais des cinéastes.

Les 10 films sélectionnés par Sonia Devillers (à regarder avec des enfants) :

- "Will Hunting" de Gus Van Sant

- "La Haine" de Matthieu Kassovitz

- "L'empire du soleil" de Steven Spielberg

- "Rio Bravo" de Howard Hawks

- "La Prisonnière du désert" de John Ford

- "Total Recall" de Paul Verhoeven

- "La Patriotes" de Eric Rochant

- "Amadeus" de Milos Forman

- "La Maison du diable" de Robert Wise

- "Kes" de Ken Loach