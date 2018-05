Porté par Deezer et Spotify, mais aussi désormais par des géants comme YouTube et Apple, le streaming est en train de signer la fin d’une époque pour la musique.

Quand vous regardez un clip sur YouTube, c'est du streaming. Quand vous suivez une série sur Netflix, c'est du streaming. Quand vous écoutez un morceau sur Spotify, c'est du streaming. C'est de la diffusion de contenus sonore ou vidéo sur Internet. On ne vous parle même plus de téléchargement, juste d'un clic et hop, la musique qui déroule toute seule. Car oui, on parle de musique ce matin. Ou comment toute une industrie culturelle a vu sa logique économique et ses rapports de force transformés par ces nouveaux modes de consommation. Et puisque le sujet c'est la musique, on se posera immanquablement la question de la radio, faiseuse historique de tubes. Le streaming a-t-il eu sa peau ?