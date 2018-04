David Pujadas produit pour LCI 52 minutes de reportage sur Emmanuel Macron, diffusées le soir même de l'interview présidentielle.

Tête d’affiche de LCI, David Pujadas entame une vie de producteur avec ce premier documentaire consacré à l’accession au pouvoir d’Emmanuel Macron que la chaîne info du groupe TF1 s’empresse de diffuser le jour de l’interview présidentielle accordée à ? TF1 !! Bref, du Macron partout et toute la journée. Ca tombe bien, avec David Pujadas, on peut s’interroger sur ce qu’on comprend des manières de faire du Président. Tout en questionnant ce que ce dernier voudrait qu’on en comprenne. Il y a savoir-faire et faire savoir. Il y a un homme à l’Elysée qui contrôle son image et bâtit sans cesse sa légende. Attention, à ne pas l’épouser…

David Pujadas présente et produit « Le dynamiteur », documentaire très bien ficelé diffusé ce soir à 22h30 sur LCI. Diffusion avancée puisque tout le groupe TF1 se met en ordre de marche derrière l’interview du Président de la République, à 13H, chez Jean-Pierre Pernaut... Le film est signé David Doukhan, de la rédaction d’Europe 1.

Les brèves de L'Instant M

Décidément entre le service public de l’information et l’Etat, les relations ne sont pas au beau fixe. Cette fois, c’est du côté de l’AFP et de ses 1500 journalistes que le torchon brûle. Emmanuel Hoog était candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Il abandonne avec regret, disant ne plus se sentir soutenu par le gouvernement. En cause, les pertes de l’agence l’année dernière, cinq millions d’euros. Hoog rappelle lui que l’AFP a réalisé son chiffre d’affaires le plus élevé sous sa présidence, soit 300 millions. Son abandon est une surprise. L’autre candidat s’appelle Fabrice Fries, ancien patron d’une agence de communication de Publicis. Après audition, il n’a pu obtenir les treize voix nécessaires auprès du Conseil d’Administration. Du côté de Radio France, sachez que les auditions des six candidats sont en route au CSA, vous pouvez d’ailleurs les regarder en vidéo sur le site du Conseil. Le futur président devrait être annoncé demain.