Éric Fottorino vient nous présenter le quatrième numéro de « Légende », qui raconte le destin de la reine Elizabeth II. Une revue à retrouver en kiosques et librairies ce mardi.

Romancier, journaliste éditeur du Un, de Zadig et de feu America, Eric Fottorino est également le rédacteur en chef de la revue Légende, un trimestriel composée à 70% d’images et 30% de récits.

Les textes du magazine sont confiés à de « grandes plumes » : écrivains, historiens, reporters, sociologues. Après Angéla Davis, Coluche et Zidane la revue Légende a choisi de consacrer son quatrième numéro à la Reine d’Angleterre Elisabeth II, devenue une héroïne populaire.

(sortie en kiosque le 13 avril)

Sonia Devillers :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux . Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Sonia Devillers : "Vous résumez les grandes étapes du règne d’Elisabeth II avec une sélection de photos de presse que l’on connait par cœur : le discours sur le Commonwealth, le couronnement, les photos avec Churchill, De Gaulle, Marilyn Monroe, ses enfants, ses chiens, le mariage de Diana, celui de William et Kate… ou comment les médias de masse fabriquent la légende par l’image… "

Eric Fottorino :

" Pour faire une légende, une personnalité doit répondre à un certains nombres de critères … Concrètement, pour nous c’est une personnalité qui a transcendé le domaine dans lequel elle brille pour devenir universelle, soit quasiment un poncif… c’est le cas de Coluche, Zidane ou Angela Davis qui ont brillé dans l’humour, le sport ou le militantisme. C’est le cas d’Elisabeth II que j’ai choisi il y a un an au moment du Brexit.

Son histoire correspond à la naissance du Pop Art, ce n’est pas pour rien qu’Andy Warhol l’a sérigraphiée …"

Il y a les deux corps de la reine : celui ampoulé, quasi momifié, derrière les grilles de Nottingham et l’autre… jambes nues et fesses à l’air sur les murs d’un pub du nord de Londres ou raillé par les Sex Pistols et leur God Save the queen…