« Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre » tous les jours à 16h sur France 2.

On ne les a pas vues venir, ces émissions de mise aux enchères qui ont envahi la télévision. En France, aux Etats-Unis, en Allemagne. Partout, on vend, on rachète, on marchande. Les experts acheteurs, brocanteurs, commissaires priseurs, sont devenus les nouveaux héros du petit écran pour leur capacité à donner, non pas de la valeur, mais un prix aux choses. Bref, après la cuisine, les objets. Notre société se dématérialise et pourtant elle revient à ce qui a un poids, une matière, une histoire. Avec un seul mot à la bouche : « combien ça coûte ? ». Parce qu’on a jamais autant et aussi concrètement parlé d’argent.