La documentariste Anne Gintzburger a suivi pendant quatre ans deux couples en quête d'adoption : des témoignages inattendus et bouleversants, captés avec subtilité.

C’est un travail de quatre ans. Une documentariste choisit deux couples en quête d’adoption. Elle fait son travail : filme les étapes, crée une forme d’intimité avec la caméra, tisse un lien de confiance pour que dans chaque liesse et dans chaque désespoir, elle puisse continuer à tourner.

Ensuite, c’est la vie qui fait son travail. Et comme cela arrive parfois, la vie ose bien plus que les scénaristes d’une série. La vie ose des bonheurs trop parfaits et des injustices trop insupportables. A la documentariste de les faire se répondre pour qu’à la fin du film, ce soit la vie, tout simplement.

Roman d'une adoption est diffusé ce soir à 23h, sur France 2