Komodo TV, une nouvelle web tv consacrée à l'antispécisme, à la défense des animaux et de la nature.

Aymeric Caron © Getty / Eric Fougere/VIP Images/Corbis

Bienvenue dans une galaxie de web tv ultra personnifiées et incarnées, celles de Natacha Polony, de Michel Onfray, d'Elisabeth Levy, de Gilles-William Goldnadel et d'André Bercoff. A chacun son canal numérique. A chacun son public sur abonnement. A chacun son créneau politique. Enfin, quand même, ils sont tous produits par le même homme, Stéphane Simon. Alors, qu'ont en commun ces libertaires, ces souverainistes, ces réacs et ces identitaires ultra-nationalistes? D'être des polémistes. Est-on en train de forger une démocratie faite de bulles où les idées se développent dans des couloirs audiovisuels qui ne se croisent plus jamais? Est-ce qu'il rapporte ce business de la web-tv des idées? Questions à Stéphane Simon et à son dernier bébé Aymeric Caron, qu'on a connu chroniqueur chez Ruquier, et qui lance encore une web tv pour défendre son véganisme et son antispécisme.