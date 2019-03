L'humoriste Nawell Madani, humoriste, joue son spectacle en Algérie.

La comédienne algérienne Nawell Madani © AFP / Valérie Macon

C'est devenu un exercice télévisuel à part entière. Un humoriste filmé à l'orée d'un spectacle fondateur. Allez jeter un coup d’œil sur Netflix à Trevor Noah devenu une star américaine, noir jouant chez lui pour la première fois sur une scène de Johannesburg. Et demain, autre monde, autre culture, regardez Nawell Madani, jeune princesse belge du stand-up, à la conquête de son propre pays, l'Algérie. Une femme humoriste sur la scène du grand opéra. Sauf que cette fille est dingue. Et en quelques jours là-bas, elle a aussi lancé une première scène ouverte pour les artistes oranais, organisé des live et Master Class, couru un footing pour récolter des fonds, visité une unité de soin pédiatrique et participé à 12 ateliers de théâtre avec des gamins. Nawell Madani à Alger : elle monte sur scène et la jeunesse descend dans la rue. Rencontre.

A voir : "One, Two, Three, Nawell Madani !" diffusé sur C8 Mercredi 13 mars à 23h20