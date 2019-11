Après une longue carrière sur Canal +, Daphné Roulier est de retour sur Paris Première avec une nouvelle émission culturelle, "Rayon Cult'".

Daphné Roulier, 20 ans de carrière à Canal+, un pied dans la culture, un pied dans l’actu pure et dure. Et puis, rupture. Daphné Roulier promène désormais son chic un peu précieux mais toujours solaire sur Paris Première. Une émission mi-actu mi-culture. Une émission d’actualité culturelle. Qu’elle a ancré dans un faux supermarché acidulé. Pourquoi ? Parce que la télé ne s’adresse ni à des lecteurs, ni à des spectateurs mais à des consommateurs ? Ou alors, parce que la télé se voit depuis toujours tellement embarrassée à l’idée de « causer culture » qu’elle a décidé une fois pour toute de s’en moquer ? De la culture ? Non, d’elle-même.