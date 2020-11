L'équipe de "Mystères d'Archives" est de retour sur Arte avec "History Catchers", une websérie qui dresse le portrait de dix cameramen qui ont su capturer les grands moments de l'Histoire du XXème siècle.

"History Catchers", dix modules de 4 minutes, mis en ligne sur le site d’Arte, c’est le coup de cœur de l’Instant M. A la manœuvre, l’équipe du vénérable et vénéré Serge Viallet, mon invité. L’homme qui redonne vie aux archives de l’audiovisuel en creusant l’image. Strate après strate, voici des années qu’il exhume les secrets de fabrication.

Car oui, une image, ça se fabrique

Qui filme ? Avec quelle caméra ? Où se place le preneur de vue ? Comment les bobines ont-elles voyagé du bloc de l’Est à celui de l’Ouest ? De la Lune à la Terre ? Le maître d’œuvre de « Mystères d’archives », ce programme que nous aimons tant sur Arte, a décidé de mettre en lumière ceux qui, hic et nunc, ont attrapé l’Histoire avec un grand H dans leur viseur et l’ont gravée non pas dans le marbre mais… sur pellicule !