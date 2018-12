McFly & Carlito, météorites de YouTube, une chaîne à 4 millions d’abonnés en 3 ans d’existence.

Mcfly (à gauche) et Carlito (à droite), vidéastes français, fondateurs de la chaîne Youtube Mcfly & Carlito. © Radio France / Capture d'écran de la vidéo "MCFLY A ÉCRIT UN NOUVEAU SKETCH" du 20 mai 2018

Mes garçons ont tout tenté, vraiment tout, pour être dispensés d’école ce matin. Merci, Jules Ferry. Leurs idoles se tiennent en chair et os dans ce studio, McFly & Carlito, météorites de YouTube, une chaîne à 4 millions d’abonnés en 3 ans d’existence. Chacune de leur vidéo est vue entre 3 et 5 millions de fois, c’est autant qu’un prime time sur une grande chaîne. Ça méritait de s’y pencher, d’autant que ces gars-là sont entre deux âges. 30 balais, pile entre les enfants et les parents. Et ils en jouent, figurez-vous, de ce double langage, de cette double culture. Rien ne les fait plus marrer que de voir les références pop se télescoper. Leurs vidéos sont archi pensées et produites. Ils ont des moyens, une équipe. Question existentielle : sont-ils des adultes du web ou des enfants de la télé ? C’était déjà pas facile d’y répondre mais pour corser le tout, les voici qui commettent un livre. Oui, un livre, un vrai, en papier.