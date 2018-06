Jérôme Pierrat, journaliste spécialisé dans les dossiers du grand banditisme, livre pour France 3 une enquête sur l'OM et le milieu : racket, intimidations et association de malfaiteurs au coeur du club de foot le plus populaire de France.

Le commun des mortels n’a jamais rien compris au mercato du ballon rond. Des heures et des heures de tractations pour qu’un joueur change de club. Des intermédiaires à la pelle, des sommes vertigineuses énoncées dans les médias, mais au final on ne sait pas qui touche quoi. La seule chose que l'on imagine, c’est à quel point cet argent attire les convoitises. Un journaliste d’investigation, spécialiste à la fois du grand banditisme, s’est penché sur l’Olympique de Marseille. Ou comment le Milieu s’est introduit dans les transferts de joueurs, avec les complicités des dirigeants du club. Cascade de mises en examen dans un club au casier judiciaire lourd, tant y ont travaillé des hommes, par le passé, déjà maintes fois condamnés.

