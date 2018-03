Paul Moreira signe une brillante enquête sur la guerre de l'information en Russie, menée par une armée à l'ombre d'internet, active aux Etats-Unis mais aussi en France.

Plongée dans les tranchées d’une guerre invisible. Une guerre théorisée par les Russes, menée méthodiquement contre l’Occident. Une guerre de l’information dont les chars blindés les mieux repérés sont une chaîne de télévision et un site d’info, RT et Spuntnik, financés par le Kremlin et opérant en France. Mais l’enquête que nous vous racontons ce matin va beaucoup plus loin. Elle met des visages sur une armée de l’ombre. Celle des « trolls », agents de déstabilisation attaquant les opinions publiques sur le web. Ils sont convaincus d’avoir fait élire Donald Trump, depuis Moscou. Et d’avoir tout donné pour envoyer Marine Le Pen à l’Elysée.

"Guerre de l'info : au coeur de la machine russe", un documentaire de Paul Moreira, à retrouver ce soir à 20h50 sur Arte ou dès maintenant sur le site arte.tv