17 ans après la fin du Morning Live, Michael Youn revient sur M6 avec sa nouvelle émission Morning Night. S'il a annoncé reprendre certains codes de son ancien rendez-vous matinal, son émission passera le soir et ne sera pas en direct — comme un symbole de l'évolution du format télévisé et de sa consommation.

La télévision française est ultra narcissique et ultra frileuse. Elle prend même de moins en moins de risques et les créations s’y font de plus en plus rares. En revanche, la télé aime à se rappeler le temps de sa splendeur, elle plonge dans ses archives et recycle ses hits, à la sauce 2020, visant la double génération des jeunes d’hier devenus les parents des jeunes d’aujourd’hui. Après le retour du « Burger Quiz » d’Alain Chabat, le retour de « La Carte aux trésors », le voici le retour du « Morning Live » de Mickael Youn, avant le retour d’ "Intervilles". "Le Morning Live" c’était le 7/9 de M6, il y a 20 ans. Une émission tournée avec trois ronds dans un placard à balais. On ratait la fac, on arrivait en retard au bureau pour voir ces lascars délirer sans filet. Inoubliables souvenirs de télé. Retour des mêmes, sur la même chaîne, avec beaucoup de pognon, une grosse production et un prime time.