Le magazine de la rédaction de France 2 consacre son "Complément d'enquête" à l'Amérique de Trump

Jacques Cardoze © Christophe Russeil

« Et si Trump avait raison ? », il fallait y aller pour intituler un magazine d’informations de la sorte, sur France 2.

« Complément d’enquête » a choisi trois dossiers : l’emploi, l’immigration et la diplomatie qui donnent lieu à un mélange d’archives et de reportages in situ.

Et ce sont moins les victoires du Président américain qui s’y dessinent que sa capacité à honorer ses promesses, à contenter ses électeurs. Ceux-ci, très loin d’entendre les attaques de la presse américaine partie à l’assaut de la Maison Blanche, se félicitent de leur choix.

Mais les médias européens les entendent-t-ils ?

Les comprennent-ils ?