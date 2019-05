Il est l’un des premiers footballeurs français à avoir fait son coming-out. C’était il y a dix ans. Il en a fait un documentaire :"Footballeur et homo, au cœur du tabou", diffusé ce soir sur France 2.

C'est l'histoire d'un homme qui joue au foot depuis qu'il est tout petit. Et dans le même club, s'il vous plait. Le FC Chooz dans les Ardennes. Dont il fut fichu à la porte pour avoir dit sur le tard son homosexualité. L'affaire fut étalée à la une du quotidien régional et sa vie, malgré lui, en fut changée. D'abord la broyeuse médiatique et puis l'envie d'en faire une arme, du moins un outil. Médiatiser pour briser l'omerta et faire vaciller les mentalités. Je dis bien vaciller, pas avancer. Le documentaire que vous verrez ce soir sur France 2 fait très bien comprendre à quel point, dans le milieu du football, tout le monde se tient loin, le plus loin possible du sujet.