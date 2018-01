Le Média, la webtélé des Insoumis, fera son lancement ce soir à 20 h

Sophia Chikirou en janvier 2017, lors d'une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

7 millions de citoyens français ont voté à la gauche de la gauche et, sans chercher à les victimiser ni à discréditer l’ensemble de la presse, force est d’admettre qu’il n’est pas un média dans le paysage audiovisuel français dans lequel il puisse pleinement se reconnaître. Dans le même temps, cette gauche-là, portée par Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, a démontré qu’elle maîtrisait mieux que toute autre formation politique les leviers de la nouvelle mécanique médiatique. Il en résulte la création d’un média numérique, ce soir, baptisé « Le Média », avec un L et un M majuscule, nom qui conjugue arrogance et auto-dérision, volonté de tout écraser comme d’avancer masqué. Nom follement ambigu, comme les questions que d’aucuns se posent sur son contenu… avant de l’avoir vu.