L'humoriste, qui anime chaque semaine son "Jarry Show" sur YouTube, se bat pour l'acceptation de l'homoparentalité dans les médias.

Extraits de l'entretien avec Jarry :

Au départ on m'a demandé d'effacer mon côté féminin, mais cela me rendait triste et pas drôle, je ne voulais pas mentir aux gens…