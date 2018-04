"Speakerine" : une série télé qui raconte l’histoire de la télé. C'est ce soir sur France 2, avec Marie Gillain et Guillaume de Tonquédec. Place des femmes, relations entre les journalistes et le pouvoir : promis, ça ne parle que des années 60 ...

C'est le grand retour des speakerines sur le service public ! Brushing et tailleur impeccables, sourire impressionnant, les mains parfaitement posées sur les genoux : Christine Beauval sera ce soir sur France 2. Elle est l'héroïne d'une nouvelle série française, avec Marie Gillain, Guillaume de Tonquédec et Grégory Fitoussi. L'histoire d'une femme qui tente de s'émanciper, sur fond de guerre d'Algérie et d'intrigue policière. Une plongée savoureuse dans la France des années 60, qui pose également des questions intéressantes sur la télé d'aujourd'hui.