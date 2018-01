Dans le doc "Revenantes", la réalisatrice Marion Stalens cherche à comprendre comment plusieurs femmes ont pu adhérer à l’idéologie jihadiste et ce qui les a poussées à s’en sortir.

Elles racontent avec des mots simples ce qui pourtant résiste à la raison commune. Ce à quoi elles ont cru, ce qu’elles se sont imaginé, ce qu’elles ont accepté d’endurer. Françaises, belges, toutes jeunes ou déjà femmes accomplies. Très démunies ou bien installées dans la vie. Elles sont parties. Radicalisées, embrigadées. « Les revenantes » sont les humbles héroïnes du documentaire de Marion Stalens. De Syrie, elles sont rentrées. Mais s’il est un pays inconnu d’où elles sont véritablement revenues, c’est d’elles-mêmes.

"Revenantes", ce soir sur France 2, à 23h15. On en parle aussi sur France Inter, avec vos questions et peut-être vos témoignages dans le Téléphone Sonne de Fabienne Sintès.

Les brèves de l'Instant M

Notre PDG Matthieu Gallet, a été condamné hier, à 1 an de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende pour favoritisme durant son mandat à la tête de l’INA, entre 2010 et 2014. Il lui est reproché d’avoir commandé pour 400 000 euros de prestations à des sociétés de conseil sans avoir respecté la règle des marchés publics. Mathieu Gallet fait appel de cette décision. La ministre de la Culture a réagi en renvoyant vers le CSA, instance qui détient le pouvoir de nomination des patrons de l’audiovisuel public. Le CSA se réunira demain. A suivre.

Le marché des séries poursuit sa consolidation. Le fond Mediawan (Xavier Niel et Mathieu Pigasse, déjà propriétaire du Monde, associés à Pierre-Antoine Capton, producteur de C à Vous) va devenir le premier producteur de fictions en France. Ils rachètent les activités télés d’EuropaCorp, ainsi que les sociétés Mon Voisin et Makever. Bref, tout ça réunit a produit Taken, Cherif, Kaboul Kitchen et Dix pour Cent.