L'écrivain et pionnier du "nouveau journalisme" est mort hier à l'âge de 88 ans.

Tom Wolfe en 2004 à New York © Getty / David Corio

Tom Wolfe est mort. Tom Wolfe, géant de la littérature américaine. Tom Wolfe qui ne publia son premier roman, « Le Bûcher des vanités » - best-seller mondial – qu’à 57 ans. Que fit-il avant ? Du journalisme. Du journalisme comme on n’en avait jamais fait auparavant. Du « nouveau journalisme ».

C’est l’histoire d’un homme, d’un regard papier de verre, d’une écriture faite de fractures, du monologue intérieur pour planter la subjectivité et d’articles qui firent scandales que nous allons vous raconter ce matin. C’est l’histoire d’une Amérique rongée par la corruption, obsédée par l’argent et la célébrité. Réussites arrogantes et vices cachés que Tom Wolfe ne coucha pas sur le papier. Il les magnifia, il les assassina. Tom Wolfe ne s’est jamais couché.