Elisabeth Levy lance une nouvelle web TV REAC n ROLL

Hier, Le Média, web télé de la gauche radicale. Ce matin, Reac’n’roll, la nouvelle web télé des réactionnaires.

Ils sont tous là. Deux générations confondues. Elisabeth Lévy à la manœuvre, Alain Finkelkraut, Eric Zemmour et la nouvelle garde Alexandre Devecchio, Barbara Lefebvre ou encore Eugénie Bastié. On dirait les Avengers, ligue de Superhéros venus venger les temps d’avant et en découdre avec leur ennemi attitré « La Bien Pensance », en toute décontraction. Car, dans la plus pure tradition de la Réaction à la française, la chaine Réac’n’roll est faite d’ironie, de bons mots, et revendique une pleine jouissance du verbe et de la controverse.

Reste à comprendre, comment tant de gens aux destins intellectuels et politiques si disparates se retrouvent sous la bannière réactionnaire ?