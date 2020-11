60 humoristes de stand up se succèdent sur la scène d"un théâtre parisien, et disposent de 60 secondes pour convaincre le public. Un spectacle original, initié et animé par l'humoriste Kyan Khojandi et le producteur Arnaud Chautard.

L'humoriste, acteur, scénariste et réalisateur français Kyan Khojandi à Rome en octobre 2020 © Getty / Daniele Venturelli/WireImage