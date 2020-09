A l'occasion du cinquantenaire de sa mort, Jean-Luc Barré réédite le mythique "Bloc-Notes" de François Mauriac, recueil d'articles grinçants sur l'actualité, publiés entre 1952 et 1970.

François Mauriac © Getty

François Mauriac, écrivain, poète, journaliste, prix Nobel de littérature en 1952, orphelin de père, enfant d’une mère confite en catholicisme, époux d’une fille de grands serviteurs de l’Etat. François Mauriac, engagé durant la Première Guerre Mondiale, mondain, auteur de Thérèse Desqueyroux. François Mauriac et ses terres de Gironde. François Mauriac aurait pu tutoyer Pétain et l’Ordre Nouveau.

Il leur tourna résolument le dos.

François Mauriac et ses partis pris acérés comme des couteaux, prône l’indépendance du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie, condamne l’usage de la torture. François Mauriac, inconditionnel du Général de Gaulle. 20 ans durant, l’homme livra à la presse son commentaire à chaud de l’actualité et il en recueillit un immense succès. 3000 pages de « Bloc-Notes ». Monument médiatique devenu malgré lui une œuvre à part entière. Les fragments ont fini par former un tout. L’éphémère a fini par rester.