France 5 consacre demain soir un documentaire à un phénomène difficile à mesurer : des gamines, de 13, 14 ou 15 ans postent des annonces sur Internet et se prostituent. Des portraits sensibles qui prennent aux tripes.

Quiconque a vu Polisse, le film de Maïwenn, se souvient de cette scène glaçante : une jeune fille raconte à la police un troc, un échange qui lui semble banal : une fellation contre un téléphone portable. Jamais elle n'aurait mis le mot « prostitution » sur cette histoire. Et c'est pourtant souvent comme ça que commence, à en croire un documentaire qui sera diffusé demain sur France 5, réalisé par Alexis Marant.

Les ados qui font commerce de leur corps : voilà un sujet pour le moins compliqué à aborder en télé. En évitant prudemment le sensationnalisme, et avec beaucoup de sensibilité, ce documentaire donne la parole à des adolescentes souvent paumées, à leurs parents dévastés, et à la police franchement dépassée. De quoi affronter les questions sans y apporter de réponse simpliste : quel rôle jouent les réseaux sociaux et la pornographie? Comment protéger ces adolescentes? Une seule certitude : pour combattre cette réalité, il faut d'abord la voir en face.

Les brèves de L'Instant M