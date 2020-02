Une passionnante série documentaire, fondée sur les travaux du sociologue Antonio Casilli, nous plonge dans le quotidien d'un nouveau prolétariat : le prolétariat numérique.

On a l'impression que ça marche tout seul, Google, Facebook, Amazon ou Uber. Cette impression n'est pas un hasard, les plateformes font tout pour l'alimenter, pour ne pas montrer les petites mains qui travaillent dans l'ombre. Alors je vous recommande une série documentaire qui prouve avec brio que non, ça ne marche pas tout seul !

"Invisibles", c'est le titre de cette enquête sur les travailleurs du clic, à voir gratuitement sur France TV Slash

On y voit des modérateurs de contenus sur les réseaux sociaux. Des livreurs de repas à vélo. Ou encore des micro-travailleurs qui aident un algorithme à s'améliorer en cliquant, cliquant, cliquant. Le tout dans des conditions de travail souvent déplorables. Rémunération à la tâche et précarité. La plupart n'ont pas le droit de raconter leur travail, et prennent des risques en témoignant. Ce documentaire en quatre épisodes leur donne la parole et nous plonge dans la vie quotidienne d'un nouveau prolétariat : le prolétariat numérique.

►►► VOIR | Invisibles