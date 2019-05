"1000 degrés", c'est la nouvelle série d'investigation narrative sur Insider Podcast

Quand on vous parle de podcast, beaucoup d’entre vous pensent qu’il s’agit d’émissions à réécouter après coup. C’est vrai aussi. Mais avec ce même mot, on désigne aujourd’hui sur ce marché de l’écoute en ligne, mille et une histoires, feuilletons sonores créés sur mesure qui se sont émancipés de la production radiophonique. Nouvelles écritures, nouveaux récits, nouveaux modes de financement. On en parle avec deux journalistes talentueuses. 25 ans après l’explosion d’une bombe artisanale à Portet-sur-Garonne, elles ont décidé de rouvrir le dossier. D’où cette trépidante contre-enquête, intitulée 1000 degrés, remarquablement construite et, comme on dit dans notre jargon, si joliment mise en ondes.

Cannes CNC/Talent

Toute la semaine, pendant le festival de Cannes, retrouvez dans l'Instant M le portrait d'un vidéaste en partenariat avec le CNC. Aujourd'hui, Julien Pestel. Du Palmashow à Golden Moustache, le comédien déjà passé par Canal Plus se lance en son nom sur YouTube avec la chaîne éponyme Julien Pestel.