Recrutement peu sélectif, conditions de vie déplorables, manque de préparation physique et mentale : Justine Brabant et Leila Miñano ont enquêté sur la triste réalité des jeunes soldats français.

Mauvaise Troupe. La dérive des jeunes recrues de l'armée française, de Justine Brabant et Leïla Miñano, Ed. Les Arènes

Deux femmes journalistes signent une enquête particulièrement fine, symptomatique et bien menée sur notre Armée. S’attachant à dévoiler le sort, ou plutôt la dérive des jeunes recrues. Sexe, drogue, ennui, traumatisme et déchéance sociale. « Une vérité que la Grande Muette s’emploie à cacher », précisent d’emblée les auteurs. Et pour cause, elle a besoin de jeunes, de beaucoup de jeunes. Mais quel avenir leur réserve-t-elle ? Ce document interroge plus que le destin militaire contemporain, il met le doigt sur les techniques de communication de l’armée. Celles qui lui servent à recruter et celles qui lui servent à verrouiller.