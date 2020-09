Né en 2017 aux Etats-Unis, le mouvement Qanon développe massivement sur les réseaux sociaux les théories conspirationnistes les plus extrêmes. Jusqu'à influencer la campagne présidentielle américaine.

Militants du Qanon le 4 juillet 2020 à Washington DC © Getty / The Washington Post

Le mouvement Qanon, une nébuleuse qui migre de réseau social en réseau social, des Etats-Unis à l’Europe, des affaires de pédophilie à la question des vaccins et des masques. Qanon, un genre de métacomplotisme, c’est-à-dire un modèle de complot si large et si puissant qu’il engloberait ou sous-tendrait tous les autres. Ce matin, nous répondons à toutes vos questions sur cette nouvelle paranoïa qui fédère large et que le FBI surveille comme le lait sur le feu à l’approche des élections américaines. Quelles sont les thèses, quels sont leviers, qui sont les adeptes de ces théories conspirationnistes ?