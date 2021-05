Xavier Couture, ancien patron de TF1, et Renaud Revel, journaliste au Journal du dimanche viennent parler de cette fusion au micro de "L'Instant M".

Certains d’entre vous se souviennent que TF1 a été une chaine publique. D’autres se rappellent quand M6 est née et diffusait des clips. Qui aurait imaginé à l’époque que ces deux chaînes en possèderaient 10 sur une nouvelle télé qu’on appelle la TNT ? Qui aurait pensé qu’après 34 ans de luttes acharnées – TF1 a perdu de sa toute-puissance, M6 a gagné en audience – ces deux rivales allaient un jour fusionner ? Qui eut cru que Tf1, mastodonte français et chaine la plus regardée d’Europe, apparaîtrait un jour si petite et si pauvre face aux sites de vidéos à la demande ?

Le mariage TF1-M6, l’Instant M vous refait le film et s’interroge. Ce qui apparaît comme une absolue nécessité face à un marché de l’audiovisuel mondialisé est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous, les Français ? Pour les marques qui ont besoin de faire de la pub, pour les producteurs qui fabriquent les programmes… Pour nous, les téléspectateurs.