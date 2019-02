Institutrice en Savoie, Rose-Marie Farinella développe plusieurs années un programme d'éducation aux médias destiné aux enfants, dès l'école primaire.

A quel âge faut-il former nos enfants aux mensonges, rumeurs et complots qui circulent sur Internet ? Mais au fait – et on devrait commencer par là – à quel âge nos enfants sont-ils exposés aux mensonges, rumeurs et complots qui circulent sur Internet ?

En entendent-ils parler dans la cour de récré, ou surfent-ils eux-mêmes de bobards en fausses informations ?

Une maîtresse d’école invitée de L’Instant M revient avec nous sur ce sujet. Avec des CM2, elle chasse les hoax (on va vous expliquer ce que c’est). Ce qui signifie forger un sacré esprit critique chez des petits et, surtout, leur inculquer les outils de l’autonomie face à l’info ? Se poser les bonnes questions, savoir où trouver les bonnes réponses.